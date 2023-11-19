نتنياهو: اختطاف السفينة "عمل إرهابي إيراني جديد"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اختطاف جماعة الحوثي سفينة في البحر الأحمر "عمل إرهابي إيراني جديد يمثل تصعيدا في عدوان إيران على مواطني العالم الحر"، مشيرًا إلى أن السفينة ليست مملوكة لإسرائيليين ولا تشغلها إسرائيل وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون.

وأضاف أنه لم يكن على متن السفينة أي إسرائيلي.

وتابع المكتب: "هذا عمل إرهابي إيراني جديد يمثل تصعيدًا في عدوان إيران على مواطني العالم الحر، وله تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر في وقت سابق، إن حادث احتجاز السفينة وقع في البحر الأحمر.

ويطلق الحوثيون، وهم من حلفاء طهران، صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة على إسرائيل تضامنًا مع حركة حماس التي تقاتلها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال زعيم الحوثيين الأسبوع الماضي، إن قواته ستشن المزيد من الهجمات على إسرائيل ويمكنها استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.