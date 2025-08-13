المرصد السوري: رتل للتحالف الدولي يدخل شمال وشرق سوريا
"المرصد": رتل للتحالف الدولي يدخل شمال وشرق سوريا

قوات من التحالف الدوليالمصدر: (أ ف ب)
13 أغسطس 2025، 2:03 م

دخل رتل عسكري تابع لـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى مناطق شمال وشرق سوريا، قادمًا من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن الرتل ضم 20 شاحنة تحمل صهاريج وقود، وصناديق مغلقة مغطاة بأقمشة سوداء، ومواد لوجستية، وتوجه مباشرة نحو قاعدة التحالف الدولي في ريف الحسكة.

وتأتي التحركات -بحسب المصدر ذاته- ضمن سلسلة من التعزيزات التي تدخلها القوات الأمريكية بشكل دوري إلى قواعدها في مناطق شمال وشرق سوريا، في إطار دعم وجودها العسكري في المنطقة.

وقال المرصد، "قبل يومين وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية واللوجستية إلى القاعدة الأمريكية في خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، في خطوة تعكس استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة".

ووفقاً لمعلوماته، فإن نحو 40 شاحنة محمّلة بمعدات عسكرية ولوجستية دخلت عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث توجّهت مباشرة نحو القاعدة الأمريكية في خراب الجير.

