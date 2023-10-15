قتيل وإصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار من لبنان
قالت ميليشيا حزب الله اللبناني ومسعفون إسرائيليون: إن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخا على قرية بشمال إسرائيل، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال المسعفون في بادئ الأمر إن شخصين اصيبا في الهجوم الذي استهدف قرية شتولا وهي منطقة زراعية متاخمة للحدود تقع في الجهة المقابلة لبلدة عيتا الشعب اللبنانية، بحسب "رويترز".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يقصف لبنان ردا على الهجوم.
وأظهر مقطع مصور من شتولا جرى تداوله عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر، جنديا يتفقد رجلا ملطخا بالدماء غير قادر على الحركة ويرتدي ملابس مدنية.
ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من صحة المقطع المصور.