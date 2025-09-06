logo
العالم العربي

تزامنا مع خطط نزع السلاح.. عون يطالب بضغط أمريكي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

عون خلال لقائه كوبر في بيروتالمصدر: وكالة الأنباء اللبنانية
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 3:49 م

دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب البلاد، ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

وطلب عون خلال لقائه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM) لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وشدد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، على ضرورة الانسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى بحيث يتم تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية لجهة حصرية السلاح في أيدي القوات المسلحة اللبنانية، لا سيما وأن مجلس الوزراء رحب بالأمس بالخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش لهذه الغاية.

 ولفت الرئيس عون خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً رئيس لجنة (MECHANISM) الجنرال مايكل ليني، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، من شأنه أن يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود.

وبين أن الجيش أنجز التمركز في أكثر من 85 % من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملانية صعبة.

وأكد الرئيس اللبناني أهمية استمرار الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له، لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه على طول الأراضي اللبنانية.

 بدوره أكد كوبر استمرار الولايات المتحدة في تقديم المساعدات اللازمة في مختلف المجالات لا سيما منها دعم الجيش بالعتاد والتدريب، بالتنسيق بين الإدارة الأمريكية والكونغرس.

وأشار إلى أن لجنة (Mechanism) ستعقد اجتماعاً غداً للبحث في الوضع القائم في الجنوب والعمل على تثبيت الاستقرار فيه من خلال استكمال تنفيذ مضمون اتفاق تشرين الثاني الماضي.

