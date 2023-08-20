الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن منفذ هجوم حوارة

يواصل الجيش الإسرائيلي منذ عصر السبت، عمليات البحث والتفتيش عن منفذ عملية إطلاق النار عند مدخل بلدة حوارة جنوب نابلس.

ونشر الجيش العناصر المسلحة والآليات العسكرية في محيط مكان العملية، كما أغلق الطرق بالحواجز الحديدية والستائر الترابية في محاولة لمحاصرة منفذ العملية، وعمل على مداهمة منازل الفلسطينيين والمساجد والمحال التجارية، للحصول على كاميرات المراقبة الخاصة للبحث عن المنفذ.

واندلعت مواجهات عنيفة طوال الليل مع فلسطينيين تصدوا للجيش في محاولة لمنعهم من الوصول للمنازل والمساجد، وأفاد شهود عيان بأن "مجموعات من المستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة والعصي، وأعطبوا بعضًا منها.

بدورها، أعلنت مديرية تربية جنوب نابلس، عن تعليق الدوام لطلبة المدارس في بلدة حوارة، اليوم الأحد، بسبب الانتشار الكبير للجيش الإسرائيلي في البلدة ومحيطها وحرصًا على سلامة الطلبة.