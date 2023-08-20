الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن منفذ هجوم حوارة
يواصل الجيش الإسرائيلي منذ عصر السبت، عمليات البحث والتفتيش عن منفذ عملية إطلاق النار عند مدخل بلدة حوارة جنوب نابلس.
ونشر الجيش العناصر المسلحة والآليات العسكرية في محيط مكان العملية، كما أغلق الطرق بالحواجز الحديدية والستائر الترابية في محاولة لمحاصرة منفذ العملية، وعمل على مداهمة منازل الفلسطينيين والمساجد والمحال التجارية، للحصول على كاميرات المراقبة الخاصة للبحث عن المنفذ.
واندلعت مواجهات عنيفة طوال الليل مع فلسطينيين تصدوا للجيش في محاولة لمنعهم من الوصول للمنازل والمساجد، وأفاد شهود عيان بأن "مجموعات من المستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة والعصي، وأعطبوا بعضًا منها.
بدورها، أعلنت مديرية تربية جنوب نابلس، عن تعليق الدوام لطلبة المدارس في بلدة حوارة، اليوم الأحد، بسبب الانتشار الكبير للجيش الإسرائيلي في البلدة ومحيطها وحرصًا على سلامة الطلبة.
يذكر أنه قتِل إسرائيليان بعملية إطلاق نار، أثناء تواجدهما في محطة لغسل السيارات، عند مدخل بلدة حوارة، وتمكن منفذ العملية من الفرار سيرًا على الأقدام.
وقال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت" الإسرائيلية، يوآف زيتون إن "منفذ عملية حوارة أطلق 5 رصاصات من مسافة صفر قبل أن ينسحب من المكان سيرًا على الأقدام".
وتشهد مناطق شمال الضفة الغربية توترًا متصاعدًا ومواجهات شبه يومية، بين الفلسطينيين من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ تولي حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو زمام السلطة، كما تتعرض قرى الشمال الفلسطيني الى هجمات متكررة من المستوطنين.