مخططات اليمين الإسرائيلي "قد تنذر بانهيار" السلطة الفلسطينية.. وهذه السيناريوهات المحتملة

تباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية أن تؤدي سياسة الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو والعقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين، لانهيار السلطة الفلسطينية، في ظل المخاوف من مخططات الأحزاب اليمينية.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، من انهيار السلطة جراء العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها مؤخرًا، والتي جاءت كرد على التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية، أمس الإثنين، إن "الخطوة الإسرائيلية الجديدة تعد مسمارا آخر في نعش السلطة الفلسطينية، إذا لم يكن هناك أي تدخل فوري من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية والدول العربية"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.