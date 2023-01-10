مخططات اليمين الإسرائيلي "قد تنذر بانهيار" السلطة الفلسطينية.. وهذه السيناريوهات المحتملة
تباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية أن تؤدي سياسة الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو والعقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين، لانهيار السلطة الفلسطينية، في ظل المخاوف من مخططات الأحزاب اليمينية.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، من انهيار السلطة جراء العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها مؤخرًا، والتي جاءت كرد على التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال اشتية، أمس الإثنين، إن "الخطوة الإسرائيلية الجديدة تعد مسمارا آخر في نعش السلطة الفلسطينية، إذا لم يكن هناك أي تدخل فوري من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية والدول العربية"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
تقييم إسرائيلي
واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الحكومة الإسرائيلية بالعمل على انهيار السلطة الفلسطينية، قائلاً: "وزراء حكومة نتنياهو يرغبون في ذلك، وكالعادة ليس لديهم إجابة عن: ما الذي سيحدث إذا انهارت السلطة الفلسطينية؟".
وأوضح لابيد، أن "وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ووفقاً لنواياه لتغيير تعليمات إطلاق النار لجنود الجيش الإسرائيلي والشرطة، يقرب الجميع من انتفاضة ثالثة".
وأشار إلى أن هناك "قلق لدى المؤسسة الأمنية من مثل هذه التصرفات"، وفق موقع "واللا" العبري.
وحذر لابيد، من "فرض سياسة الأحزاب اليمينية والتي قد تضر بالعلاقة مع الإدارة الأمريكية حتى على المستوى الأمني"، متابعًا: "الحل الأفضل للصراع مع الفلسطينيين هو إدارته بدون أن يكون هناك سلام أو دولة فلسطينية".
وفي السياق، قال مصدر أمني إسرائيلي، إن "الأجهزة الأمنية تخشى من إمكانية أن تلغي السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل أو تقليصه في أعقاب الخطوات التي اتخذتها حكومة نتنياهو"، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان".
وأوضح المصدر، أن "قرار القيادة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني قبل عام ونصف أدى لتعميق التنسيق بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي وزيادة نفوذهما بالضفة الغربية"، مشيراً إلى أن "استمرار وجود السلطة يساهم في الاستقرار".
وقال تقرير سابق لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن "العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على الفلسطينيين، وستؤدي لزيادة معدلات الفقر والبطالة بمناطق السلطة".
وأوضح التقرير العبري، أن "خطوات حكومة نتنياهو ستؤدي في نهاية الأمر لحل السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيلقي المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بحياة الفلسطينيين على إسرائيل، خاصة في ظل ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل بالاقتصاد الإسرائيلي".
انهيار وشيك
ويرى أستاذ العلوم السياسية، مخيمر أبو سعدة، أن "الإجراءات الإسرائيلية التي أقرتها حكومة نتنياهو مؤخرا تشكل خطرا على استقرار السلطة الفلسطينية التي تعاني ضعفا بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية".
وأوضح أبو سعدة، لـ "إرم نيوز"، أن "سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية بات وشيكا، خاصة في ظل سياسة الحكومة اليمينية في إسرائيل"، لافتا إلى أن "تنفيذ مخططات الأحزاب اليمينية سيؤدي لتعجيل هذا السيناريو".
وأشار إلى أن "سياسات حكومة نتنياهو ستؤدي لفقدان السلطة الفلسطينية السيطرة الأمنية بشكل كامل عن بعض المناطق في الضفة الغربية، وتحديدًا المدن الشمالية كنابلس وجنين، إضافة إلى مدينة الخليل جنوبًا".
وأضاف: "بتقديري ستشهد الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة حالة غير مسبوقة من التوتر الأمني بسبب حكومة نتنياهو وسياسات اليمين المتطرف"، متابعًا: "القيادة الفلسطينية لديها خيارات محدودة للتعامل مع التحديات المقبلة".
وحسب المحلل السياسي، فإن "عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الرد على الإجراءات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني المرتقب، يحرجها أمام الجمهور الفلسطيني، الذي يشعر بحالة من الإحباط والغضب بسبب غياب أي أفق للتسوية".
وأضاف: "الولايات المتحدة وإسرائيل لا ترغبان برؤية السلطة الفلسطينية تنهار؛ إلا أنهما فعلياً لا تقومان بأي شيء للحيلولة دون ذلك"، مبينا أن "الحل الوحيد لمنع ذلك هو تقديم الدعم المالي والسياسي لقيادة السلطة".
وأردف: "في هذه الحالة يمكن أن تستعيد القيادة الفلسطينية جزءاً من شعبيتها المتراجعة، وبالتالي فرض سيطرتها الأمنية على مدن الضفة الغربية"، مشدداً على أن "الخيار البديل هو حالة من الفوضى الأمنية غير المسبوقة"، حسب تقديره.
خيارات معقدة
من جهته، يرى المحلل السياسي، مصطفى قبها، أن "السلطة الفلسطينية أمام خيارات معقدة للغاية للتصدي لسياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة"، لافتا إلى أنه "لا يستبعد انهيار السلطة الفلسطينية بسبب السياسات اليمينية لحكومة نتنياهو".
وأوضح قبها، لـ "إرم نيوز"، أن "السلطة الفلسطينية ستكون مجبرة خلال الفترة المقبلة للإعلان عن إجراءات للرد على العقوبات الإسرائيلية، وستلوح بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الخاصة بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بإسرائيل".
وأضاف قبها: "من بين الخيارات التي تمتلكها القيادة الفلسطينية الإعلان عن حل السلطة، وهو خيار صعب للغاية ويمكن أن يؤدي لنتائج أمنية كارثية"، متابعاً: "السلطة لديها خيار تفعيل المقاومة الشعبية وربما المسلحة أيضا"، وفق تقديره.
وأشار إلى أن "القيادة الفلسطينية ستكون مضطرة لانتظار نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لإسرائيل نهاية الشهر الجاري".
وقال: "الفلسطينيون يأملون أن تمارس أمريكا ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الأخيرة".
واستطرد: "السلطة الفلسطينية تتمسك بالمؤشرات الإيجابية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بحل الدولتين"، مرجحا أن "يكون التأثير الأمريكي على سياسة الحكومة الإسرائيلية بالملف الفلسطيني محدودا للغاية".
ولفت إلى أن "زيارة بلينكين لإسرائيل قد تؤدي لتراجع جزئي من قبل حكومة نتنياهو عن الإجراءات المتخذة ولكن بشكل غير معلن، خاصة وأن قادة اليمين الإسرائيلي لا يرغبون بخسارة مواقفهم أمام ناخبيهم".
خيار مستبعد
في المقابل، يستبعد المحلل السياسي، أسعد غانم، خيار انهيار السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي، خاصة في ظل المساعي الأمريكية والإسرائيلية والدولية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن وجود السلطة ومؤسساتها "مصلحة دولية".
وقال غانم، لـ "إرم نيوز": "حل السلطة الفلسطينية يعني تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة أيضاً كدولة احتلال بموجب القانون الدولي، الأمر الذي له تأثيرات سلبية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف: "إسرائيل تريد سلطة فلسطينية ضعيفة تدير شؤون الفلسطينيين بالحد الأدنى؛ لكنها لا ترغب بانهيارها، خاصة وأن ذلك سيؤدي إلى ردة فعل دولية عكسية تجاه حكومة بنيامين نتنياهو، وسيدفع الإسرائيليون ثمناً غالياً لذلك".
وتابع: "الخيارات البديلة للسلطة الفلسطينية غير مرضية للمؤسسات الأمنية والسياسية الإسرائيلية، كما أن ذلك يمكن أن يؤدي لتعزيز نفوذ حركة حماس بالضفة الغربية، ويمهد لها الطريق أمام تكرار سيناريو السيطرة على قطاع غزة".
وبين المحلل السياسي، أن "وجود السلطة الفلسطينية أفضل بكثير من عدم وجودها، فهي تقوم بمهام أمنية واقتصادية تعتبر عبئا على إسرائيل"، مستدركا: "لكن سياسات حكومة نتنياهو اليمينية خطيرة ويمكن أن تتسبب بالفوضى الأمنية"، حسب تقديره.