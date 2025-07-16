تجدد الغارات الإسرائيلية على درعا جنوبي سوريا (فيديو)

لشيخ حكمت الهجري: لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زوراً حكومة
شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة درعا في جنوب سوريا للمرة الثانية اليوم الأربعاء.
وأشارت أنباء أولية أن الاستهداف الإسرائيلي طال "اللواء 132" غربي المحافظة، التي تقع على خط التوترات وحدود محافظة السويداء، التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ يوم الأحد.
مراسل درعا 24 | غارة جوية تستهدف مدينة درعا، والأنباء تُشير إلى أن الاستهداف للواء 132 غربي المدينة.Posted by درعا 24 on Wednesday, July 16, 2025
وفي وقت سابق اليوم، أشارت مصادر محلية إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت خطوط إمداد الفصائل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية خارج السويداء وفي محيط درعا.
ومن المواقع التي تعرضت لهجوم إسرائيلي في وقت سابق اليوم "اللواء 52" الواقع شرق درعا، حيث استُهدفت تجمعات لفصائل عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية من قبل الطيران الإسرائيلي.