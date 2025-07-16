تجدد الغارات الإسرائيلية على درعا جنوبي سوريا (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة درعا في جنوب سوريا للمرة الثانية اليوم الأربعاء.

وأشارت أنباء أولية أن الاستهداف الإسرائيلي طال "اللواء 132" غربي المحافظة، التي تقع على خط التوترات وحدود محافظة السويداء، التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ يوم الأحد.

مراسل درعا 24 | غارة جوية تستهدف مدينة درعا، والأنباء تُشير إلى أن الاستهداف للواء 132 غربي المدينة. Posted by ‎درعا 24‎ on Wednesday, July 16, 2025

وفي وقت سابق اليوم، أشارت مصادر محلية إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت خطوط إمداد الفصائل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية خارج السويداء وفي محيط درعا.

أخبار ذات علاقة هجوم إسرائيلي واسع على مناطق في دمشق ودرعا والسويداء (فيديو)

ومن المواقع التي تعرضت لهجوم إسرائيلي في وقت سابق اليوم "اللواء 52" الواقع شرق درعا، حيث استُهدفت تجمعات لفصائل عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية من قبل الطيران الإسرائيلي.