الجبهة الشمالية.. مقتل إسرائيلي في قصف لبناني

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن إطلاق قذائف من لبنان نحو منطقتي نطوعا وشتولا، مؤكدا أنه يقصف مصادر إطلاق النار تلك.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الإسرائيلية، الإثنين، مقتل أحد موظفيها متأثرا بجروح أصيب بها جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان الأحد.

وقالت الشركة في بيان، إنها "في حالة حداد بعد وفاة زميل بنيران حزب الله أثناء عمله في منطقة دوفيف".

وكان الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم الذي أصاب مركبة قرب تجمع دوفيف السكاني بالمدفعية، فيما أعلنت خدمة الطوارئ والإسعاف عن تسجيل عشر إصابات.