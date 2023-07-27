مروحية عسكرية
مروحية عسكريةأ ف ب

مصدران: تحطم طائرة هليكوبتر شمال العراق دون وقوع إصابات

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية، اليوم الخميس، أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًّا خلال مهمة تدريبية في شمال البلاد، دون وقوع إصابات، وفق ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان.

وأضاف المصدران، أن الطائرة تحطمت في منطقة مخمور على بعد نحو 60 كيلومترًا جنوب غربي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

مروحية عسكرية
مقتل 9 بينهم 4 عسكريين في تحطم طائرة في بورتسودان

وذكرا أن طائرة الهليكوبتر تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأنها كانت تحاول الهبوط اضطراريًّا بسبب خلل فني.

ولم يرد متحدث باسم التحالف الدولي بعد على طلب للتعليق.

العراق

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com