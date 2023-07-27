مصدران: تحطم طائرة هليكوبتر شمال العراق دون وقوع إصابات

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية، اليوم الخميس، أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًّا خلال مهمة تدريبية في شمال البلاد، دون وقوع إصابات، وفق ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان.

وأضاف المصدران، أن الطائرة تحطمت في منطقة مخمور على بعد نحو 60 كيلومترًا جنوب غربي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.