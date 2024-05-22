الرئيس التونسي يصل طهران للمشاركة في تشييع "رئيسي"

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فقد التقى سعيّد بالمرشد الأعلى علي خامنئي، وقدّم العزاء بالرئيس الراحل ورفاقه، نيابة عن شعب وحكومة تونس، معبرًا عن مواساته بضحايا الحادث.

وكان عدد من الزعماء والمسؤولين في الدول العربية قد وصلوا إلى العاصمة الإيرانية طهران لتقديم واجب العزاء، من بينهم: أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.