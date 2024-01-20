حملة داخل "الليكود" تروج لسيطرة إسرائيلية كاملة على غزة

بدأ التيار القومي داخل حزب "الليكود" الإسرائيلي، حملة للترويج لسيناريو السيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب.

ويعكف أعضاء بحزب "الليكود" حاليًا على جمع توقيعات أعضاء الهيئة العليا للحزب، ضمن حملة مضادة لمواجهة الضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية، بشأن الحرب على غزة.

وتعارض جماعة ضغط قومية تنتمي لحزب السلطة، المحاولات الأمريكية المتمثلة بنقل السيطرة على قطاع غزة لـ"طرف ثالث"، ضمن مراحل تشمل بعد ذلك إقامة دولة فلسطينية، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وتهدف الحملة التي نظمها "منتدى دِرور" الذي يضم منتسبي حزب السلطة في إسرائيل من التيار القومي، إلى حث الحكومة على التمسك برفضها للضغوط الأمريكية، ومن ثم تدعو إلى السيطرة الإسرائيلية التامة على قطاع غزة.