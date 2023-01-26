واشنطن: وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل "ليس القرار الصائب"
أعربت الولايات المتّحدة الخميس، عن أسفها لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد مقتل تسعة فلسطينيين على الأقلّ في عملية عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلّة، مؤكدة أنه "ليس القرار الصائب" في هذه اللحظة، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون الشرق الأوسط، للصحفيين: "من الواضح أنّنا لا نعتقد أنّ هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتّخاذها في هذه اللحظة"، وأضافت: "نعتقد أنّه من المهم جداً أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما".
من جهة أخرى أفادت وكالة "فرانس برس" أن ليف، قالت إن "الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات من إسرائيل بعد مقتل مدنيين خلال غارة شنتها القوات الإسرائيلية اليوم الخميس في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة".
وقالت ليف لصحفيين عبر الهاتف قبل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة، إن المسؤولين الأمريكيين يسعون إلى فهم الحادث ويحثون على وقف التصعيد، واصفة الخسائر البشرية بأنها "مؤسفة".