واشنطن: وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل "ليس القرار الصائب"

وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون الشرق الأوسط، للصحفيين: "من الواضح أنّنا لا نعتقد أنّ هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتّخاذها في هذه اللحظة"، وأضافت: "نعتقد أنّه من المهم جداً أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما".

من جهة أخرى أفادت وكالة "فرانس برس" أن ليف، قالت إن "الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات من إسرائيل بعد مقتل مدنيين خلال غارة شنتها القوات الإسرائيلية اليوم الخميس في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة".