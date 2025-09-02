ماكرون: حركة الاعتراف بفلسطين لن يوقفها لا هجوم ولا محاولة ضم للأراضي
ماكرون: خطط نتنياهو في غزة والضفة لن توقف حركة الاعتراف بفلسطين

الرئيس الفرنسي ماكرونالمصدر: إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 7:10 م

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إسرائيل من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضمّ الأراضي، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال ماكرون "لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضمّ ولا تهجير للسكان الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد وانضم إليه العديد من الشركاء"، في إشارة إلى نقاش أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما انتقد ماكرون قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه قرار "غير مقبول.. ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر".

 

