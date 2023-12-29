مبادرة مصرية لإنهاء حرب غزة.. هل تنجح؟

ومع ذلك، علم أن الفصائل الفلسطينية رفضت الاقتراح المصري الذي يقضي بتخلي حركة حماس عن السيطرة على القطاع، مقابل وقف دائم لإطلاق النار مع إسرائيل. أما السلطة الفلسطينية في رام الله فقد أبدت اعتراضها على مقترح سابق يتضمن تشكيل حكومة تدير مرحلة انتقالية تجري خلالها انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.

ويبدو أن المقترح سُرب بعد زيارة وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية، إلى القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لبحث مسألة الأسرى وقضايا أخرى تتعلق بالقطاع، بما في ذلك المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وفق تقدير أحمدين.

ولم تُقدّم مصر الخطة رسميًّا بعد، ورغم تسريبها لم يرفضها أي من الجانبين في العلن، ولكن مصادر مصرية مسؤولة أشارت إلى أن "المقترح المصري المتداول لوقف إطلاق النار، يُعد مقترحًا أوليًّا قابلًا للتطوير، حال موافقة طرفي الصراع".

ويشير أحمدين، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "المبادرة المصرية تأتي بالتنسيق مع جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة التي تهتم بأمر الرهائن وبتعليق الأعمال القتالية لأسباب سياسية متعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة الأسبوع المقبل، تأتي في هذا الإطار.

ويرى الدبلوماسي المصري أن "مصالح كل طرف ميدانيًّا وسياسيًّا، ستُحدد مراحل المبادرة"، ولكنه يعتقد أن "إسرائيل لا تمانع الالتزام بالرؤية المصرية لوقف الحرب، على أساس أن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ذكر، في تصريحات سابقة، أن بلاده ترحب بأي جهود مصرية في هذا الإطار".

وعلى الصعيد المصري، يلفت أحمدين إلى أن "القاهرة لها مصلحة جوهرية في الوقف الفوري لإطلاق النار، منعًا لتوسع الصراع الذي بدأ يؤثر مباشرةً في إيرادات قناة السويس، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تُعانيها الدولة".

وتُشكّل حرب غزة صداعًا أمنيًّا كبيرًا لمصر، إذ إن التهديد الذي يلوح في الأفق من البحر الأحمر، وهجمات الحوثيين على السفن، والخطط الإسرائيلية العلنية لتوطين الفلسطينيين في سيناء، تضع القاهرة في حالة من التوتر.

من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، فإن المقترح المصري يحظى بقبول دولي، بالإضافة إلى توافق كل الأطراف الفلسطينية حتى الآن، ما يؤشر إلى إمكانية نجاح المبادرة.