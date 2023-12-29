مبادرة مصرية لإنهاء حرب غزة.. هل تنجح؟
قدمت مصر مبادرة لإنهاء الحرب في غزة، تبدأ بهدنة مدتها أسبوعان قابلة للتمديد، وتؤدي إلى حوار وطني فلسطيني.
ووفق تقارير إعلامية، تقترح مصر "رؤية" تتكون من ثلاث مراحل تتضمن هدنة إنسانية مقابل إطلاق سراح ما بين 30 و 40 رهينة، وفي المقابل تطلق إسرائيل سراح 120 سجينًا فلسطينيًّا.
ووفق الرؤية المصرية، تتوقف الأعمال العدائية خلال هذه الهدنة، وتنسحب الدبابات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود والغاز إلى القطاع، ويتضمن الاقتراح أيضًا وقفًا دائمًا لإطلاق النار في مرحلة لاحقة وإصلاح القيادة في غزة، التي تخضع حاليًّا لسيطرة حركة حماس.
ويصف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقًا السفير معتز أحمدين خليل، الرؤية المصرية بالمنطقية، لأنها قائمة على مراحل عدة، في ظل حالة من الترحيب الفلسطيني والدولي.
ومع ذلك، علم أن الفصائل الفلسطينية رفضت الاقتراح المصري الذي يقضي بتخلي حركة حماس عن السيطرة على القطاع، مقابل وقف دائم لإطلاق النار مع إسرائيل. أما السلطة الفلسطينية في رام الله فقد أبدت اعتراضها على مقترح سابق يتضمن تشكيل حكومة تدير مرحلة انتقالية تجري خلالها انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.
ويبدو أن المقترح سُرب بعد زيارة وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية، إلى القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لبحث مسألة الأسرى وقضايا أخرى تتعلق بالقطاع، بما في ذلك المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وفق تقدير أحمدين.
ولم تُقدّم مصر الخطة رسميًّا بعد، ورغم تسريبها لم يرفضها أي من الجانبين في العلن، ولكن مصادر مصرية مسؤولة أشارت إلى أن "المقترح المصري المتداول لوقف إطلاق النار، يُعد مقترحًا أوليًّا قابلًا للتطوير، حال موافقة طرفي الصراع".
ويشير أحمدين، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "المبادرة المصرية تأتي بالتنسيق مع جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة التي تهتم بأمر الرهائن وبتعليق الأعمال القتالية لأسباب سياسية متعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة الأسبوع المقبل، تأتي في هذا الإطار.
ويرى الدبلوماسي المصري أن "مصالح كل طرف ميدانيًّا وسياسيًّا، ستُحدد مراحل المبادرة"، ولكنه يعتقد أن "إسرائيل لا تمانع الالتزام بالرؤية المصرية لوقف الحرب، على أساس أن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ذكر، في تصريحات سابقة، أن بلاده ترحب بأي جهود مصرية في هذا الإطار".
وعلى الصعيد المصري، يلفت أحمدين إلى أن "القاهرة لها مصلحة جوهرية في الوقف الفوري لإطلاق النار، منعًا لتوسع الصراع الذي بدأ يؤثر مباشرةً في إيرادات قناة السويس، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تُعانيها الدولة".
وتُشكّل حرب غزة صداعًا أمنيًّا كبيرًا لمصر، إذ إن التهديد الذي يلوح في الأفق من البحر الأحمر، وهجمات الحوثيين على السفن، والخطط الإسرائيلية العلنية لتوطين الفلسطينيين في سيناء، تضع القاهرة في حالة من التوتر.
من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، فإن المقترح المصري يحظى بقبول دولي، بالإضافة إلى توافق كل الأطراف الفلسطينية حتى الآن، ما يؤشر إلى إمكانية نجاح المبادرة.
ويشير إلى أن "ردود الفعل الفلسطينية جيدة بشأن الطرح المصري لوقف إطلاق النار، في ضوء تحريك القاهرة لطرح الحلول بين طرفي النزاع وذلك بدقة ومسؤولية كبيرة حتى يلتزم الطرف الإسرائيلي بوقف الأعمال العسكرية.
ويضيف، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "المبادرة تُعيد الأزمة الفلسطينية للواجهة الدولية وتجدد الشرعية للشعب الفلسطيني والسلطة، وتحدث حراكاً في المشهد السياسي، ولا تقتصر على مجرد وقف لإطلاق نار مؤقت".
ورغم ذلك، أعلنت حركة حماس أنها غير مستعدة للانخراط في أي تبادل للأسرى حتى توقف إسرائيل الحرب، بينما ترى تل أبيب أن وجود الرهائن في غزة "ورقة ضغط مهمة" على حكومتها لإنهاء الصراع.
أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن سلامة، يشير إلى أن "مصر اقترحت إجراء انتخابات لبدء حوار وطني فلسطيني تحت رعايتها بهدف إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار القطاع، وتمهيد الطريق لانتخابات عامة ورئاسية".
ويرى أن هذه المقترحات تتوافق مع الرؤية المصرية الفلسطينية التي تتعلق بالتمسك بالأرض ومنع حدوث سيناريو توطين المدنيين في شبه جزيرة سيناء، مضيفًا أن "إسرائيل لا تمانع بعض الأفكار، لكنها ترفض فكرة الدولة الواحدة، على أساس أن هذا الطرح يتعارض مع أهدافها المعلنة بتدمير حماس".
ورغم الجهود المصرية البارزة بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يُتوقع أن تجد القاهرة صعوبةً في تطبيق المرحلة الثانية من الرؤية المتعلقة بالحوار الفلسطيني، في ظل حالة الانقسام الداخلي، وفق تقدير سلامة.
وعن أهداف المبادرة ودلالاتها، يرى خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن "المسلك المصري يأتي من منطلق حرص القاهرة والتزامها التاريخي والسياسي والأخلاقي تجاه قضية الفلسطينيين، بهدف حلحلة الأزمة وصولًا إلى التسوية النهائية"، مُشيدًا بمرونة الاقتراحات القابلة للتعديل والإضافات.
وبشأن إمكانية موافقة إسرائيل على الرؤية المصرية، يتوقع البرديسي تقبُّل تل أبيب المبادرة في ظل خسائرها العسكرية والاقتصادية التي تدفع صُنّاع القرار للبحث عن انتصار سياسي داخلي.
وعن التصريحات المستمرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتعلقة بالقضاء على حماس، يرى البرديسي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أنها تدخل في إطار "الحرب النفسية الدعائية".
وفي وقت سابق، أعلن نتنياهو موقفه بشكل واضح، إذ شدد على أن "القوات الإسرائيلية لن تتوقف عن القتال في القطاع الساحلي حتى تُطيح بحماس".
وحدّد نتنياهو شروطًا مسبقة لإنهاء الحرب، وهي تدمير حركة حماس وخروجها من المشهد السياسي، ونزع سلاح الفصائل في القطاع.