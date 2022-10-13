في ظل معارضة الصدر.. ما فرص نجاح السوداني في تشكيل الحكومة العراقية؟‎‎

تباينت الآراء السياسية في العراق حول محمد شياع السوداني المكلف بمهام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مرشح الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية والمدعومة من إيران، في ظل رفضه من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وما زال الصدر غائبا عن المشهد السياسي، بعد إعلان اعتزاله العمل السياسي وفق ما أعلنه قبل فترة.

وكلف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، مساء اليوم الخميس، السوداني بتشكيل حكومة جديدة في البلاد، حيث خاطب المكلف بتشكيل الحكومة الشعب العراقي عبر تغريدة له: "أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قويةً وقادرةً على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة".

سينجح في مهمته

وقال القيادي في تحالف الفتح كريم عليوي، لـ"إرم نيوز"، إن "المكلف بمهام تشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني سوف يتمكن من إتمام مهامه الدستورية قبل انتهاء المهلة الممنوحة له وفق الدستور (30 يوما)، خصوصاً أنه يحظى بدعم كبير من جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد".

وبين عليوي أن "المكلف بمهام تشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني سوف يعمل على فتح قنوات حوار وتواصل مع التيار الصدري من أجل إشراك الصدريين في حكومته، فهو يتطلع لذلك، وليس لديه أي نية لتهميش أو إقصاء التيار، وهذا رأي كل القوى السياسية وعلى رأسهم الإطار التنسيقي".

وأضاف أن "المكلف بمهام تشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني باشر فور تكليفه بشكل رسمي حراك تشكيل الحكومة وستكون له اجتماعات مكثفة مع كافة الكتل والأحزاب من أجل الاتفاق على البرنامج والمنهاج الحكومي والكابينة الوزارية الجديدة، والحكومة ستكون بمشاركة الجميع مع السعي أن يكون الصدريون جزءا أساسيا من الحكومة المقبلة".

وختم القيادي في تحالف الفتح قوله إن "إصرار التيار الصدري على عدم المشاركة في الحكومة الجديدة لن يعرقل تشكيلها، فالأغلبية السياسية في العراق حالياً مع الرأي الدولي في الإسراع بتشكيل حكومة دون أي عرقلة".

مفاوضات صعبة

من جهته، قال السياسي العراقي البارز مثال الالوسي، لـ"إرم نيوز"، إن "تكليف محمد شياع السوداني بمهام تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني أنه سوف يستطيع إتمام هذه المهمة، فربما يفشل بهذه المهمة لأسباب عدة، أهمها وأبرزها استمرار رفض الصدريين له، وهذا ما سيدفع إلى تظاهرات شعبية كبيرة إذا ما أمر الصدر بذلك أنصاره".

وبين الالوسي أن "مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة ستكون صعبة جداً، فهناك قوى سياسية سوف تفرض شروطا ومطالب على السوداني مقابل دعمه في إكمال مهمته، وهذا الأمر ربما يدفع السوداني إلى الإخفاق كما حصل سابقاً مع محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، في سنة 2019، اللذين أخفقا في مهام تشكيل الحكومة بعد تكليف بشكل رسمي".

وأضاف السياسي العراقي البارز أن "الأيام المقبلة سوف تحمل الكثير من المفاجآت وربما المتغيرات، خصوصاً إذا ما خرج التيار الصدري عن صمته الحالي وأعلن رفضه تشكيل أي حكومة من قبل الإطار التنسيقي، يرأسها محمد شياع السوداني، ولهذا لا ضمانات على نجاح السوداني في مهمة تشكيل الحكومة خلال الـ(30) يوماً".

موافقة الصدر ضرورية

أما المحلل السياسي أحمد الشريفي فقال لـ"إرم نيوز" إن "موقف التيار الصدري ما زال ثابتا برفض مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، ورفض أي حوار مع قوى الإطار بشأن تشكيل الحكومة، وهذا ما يؤكد صعوبة مهمة السوداني في تشكيل حكومته خلال الأيام المقبلة".

وبين الشريفي أن "كل القوى السياسية، وتحديداً الإطار التنسيقي وحتى المكلف بتشكيل الحكومة السوداني، لا يريدون تجاوز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في قضية تشكيل الحكومة الجديدة، فالكل يدرك جيداً أن أي حكومة تشكل دون موافقة ودعم الصدر لن تصمد طويلاً، وسيكون مصيرها مشابها لحكومة عادل عبدالمهدي وتسقط من خلال التظاهرات الشعبية الغاضبة".

ويعيش العراق أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتطورت هذه الأزمة إلى الصدام المسلح بعد اقتحام أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، ومن ثم تطور المشهد إلى اشتباكات بينهم وبين جهات محسوبة على "الحشد الشعبي"، أوقعت عشرات القتلى والجرحى، قبل أن يوجه زعيم التيار مقتدى الصدر أنصاره بالانسحاب.