ملك إسبانيا يدافع عن إقامة دولة فلسطينية لوقف "دائرة العنف"
دافع العاهل ملك إسبانيا فيليبي السادس يوم الخميس، عن الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل؛ باعتباره السبيل "لوقف دائرة العنف" التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومنع تكرارها في المستقبل.
وبحسب صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، "جاء ذلك خلال كلمة العاهل الإسباني في ختام مؤتمر السفراء بوزارة الخارجية، إذ أقر بأن "المأساة التي تعيشها غزة تهز الضمير الإنساني كما هزها الهجوم المسلح الذي نفذته حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الأسوأ في تاريخها".
وأصر العاهل الإسباني، على "ضرورة إدانة ما حدث والمطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن، وكذلك المطالبة باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، رغم أنه لم يذكر إسرائيل صراحة في هذه المرحلة.
وأضاف: "علينا أيضًا أن نستمر في الإصرار على أنه دون حل سياسي، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لن يكون من الممكن وقف دورة العنف هذه أو منع تكرارها".
وأشار إلى أن "هذا كان الوعد الذي قطعه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 على وجه التحديد، ويجب على المجتمع الدولي أن يحشد جهوده لمساعدة الأطراف على تحقيقه".