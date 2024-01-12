ملك إسبانيا يدافع عن إقامة دولة فلسطينية لوقف "دائرة العنف"

وأصر العاهل الإسباني، على "ضرورة إدانة ما حدث والمطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن، وكذلك المطالبة باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، رغم أنه لم يذكر إسرائيل صراحة في هذه المرحلة.

وأضاف: "علينا أيضًا أن نستمر في الإصرار على أنه دون حل سياسي، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لن يكون من الممكن وقف دورة العنف هذه أو منع تكرارها".

وأشار إلى أن "هذا كان الوعد الذي قطعه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 على وجه التحديد، ويجب على المجتمع الدولي أن يحشد جهوده لمساعدة الأطراف على تحقيقه".