لصالح شخصيات من عهد الأسد.. ضبط عصابة لتزوير الوثائق في حمص (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، إلقاء القبض على عصابة متخصصة في تزوير الوثائق لصالح شخصيات مرتبطة بنظام الرئيس المعزول بشار الأسد.

وذكرت الوزارة، في بيان، نشرته عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، أن إلقاء القبض على العصابة جاء "بعد تحريات ومتابعة أمنية دقيقة".

وبحسب البيان، "تمكن قسم شرطة البياضة في محافظة حمص من ضبط شبكة متخصصة بتزوير الوثائق لشخصيات مرتبطة بالنظام البائد والفارين من العدالة".

وختم البيان بالإشارة إلى أنه تمت "إحالة أفراد العصابة المذكورة إلى القضاء المختص" لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة التحقيقات.

وقال مصطفى دهمان رئيس قسم شرطة البياضة في تصريح له: "وردت معلومات لمديرية الأمن الداخلي في حمص عن وجود شبكة إجرامية تقوم باستخراج وثائق رسمية مزورة لأشخاص مرتبطين بالنظام البائد وفارين من وجه العدالة.

وأضاف: "بعد استدراجهم تم إلقاء القبض عليهم ووجد بحوزتهم أدوات الجريمة من طابعات، وحواسيب، وذواكر، ونماذج وهمية لوثائق رسمية، وعدد كبير من الوثائق الرسمية المزورة الجاهزة للتسليم لأصحابها، إضافة إلى عملات مزورة.

وتابع: "بالتحقيق مع المقبوض عليهم أقروا بقيامهم بالجرم المنسوب إليهم، وأنهم يقومون باستخراج هذه الوثائق الرسمية المزيفة مقابل مبالغ مالية وصلت لحد 100 دولار مقابل الوثيقة الواحدة".

وشملت الوثائق التي يقوم أفراد العصابة بتزويرها، وفق دهمان، "البطاقات الشخصية، ورخص قيادة المركبات، وإخراجات القيد الفردية، وغيرها من الوثائق الرسمية"، وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء لتتم محاسبتهم حسب الجرم المنسوب إليهم.

وشدد على أن "الفارين من وجه العدالة من مجرمي النظام وفلوله يلجؤون إلى هذه الأساليب غير القانونية معتقدين أن ذلك سيطيل في تواريهم عن الأنظار ويسهل من حركتهم، ونقول لهم إن يد العدالة سوف تطالهم وسيتم تقديمهم للقضاء ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري".



