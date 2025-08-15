احتجاجات في سجن رومية اللبناني عقب وفاة معتقل سوري (فيديو)

تسببت وفاة معتقل سوري في لبنان بغضب بين نزلاء سجن رومية، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة.

وبحسب أنباء متداولة، توفي المعتقل السوري أسامة الجاعور، في سجن رومية اللبناني، إثر إصابته بالمرض بالتزامن مع ظروف اعتقال قاسية.

وأشار ناشطون، إلى أن "الجاعور كان معتقلاً على خلفية دعمه ومشاركته بالثورة السورية".

وعقب الوفاة، شهدت الأجزاء المخصصة للنزلاء السوريين داخل سجن رومية، احتجاجات.

وأظهرت مقاطع فيديو، احتجاجات للمعتقلين السوريين عبر طرق الجدران والقضبان المعدنية.

ولاحقاً نقل جثمان الجاعور إلى مدينة القصير في سوريا، تمهيداً لدفنه.

وجرى استقبال الجثمان القادم من لبنان، بموكب شارك فيه أبناء المدينة.