قناة عبرية: قطر تضغط على فصائل غزة لالتزام الهدوء حتى نهاية المونديال
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن قطر تمارس ضغوطاً على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمنع تصعيد محتمل مع إسرائيل، على خلفية ارتفاع أعداد الشهداء في الضفة الغربية، واغتيال قيادي بارز في الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.
وأضافت أن "المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي، أرسل إلى غزة في بداية البطولة وعاد إلى بلاده، منذ أيام، ونقل رسالة بشكل أساسي إلى حماس، لكن القطريين يحاولون أيضاً التحدث مع الجهاد الإسلامي من أجل تخفيف التوترات مع إسرائيل، التي بلغت ذروتها يوم أمس بعد اغتيال اثنين من كبار أعضاء الحركة في جنين".
وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن "قطر تضغط على الفصائل الفلسطينية للحفاظ على حالة الهدوء في قطاع غزة حتى نهاية مونديال فيفا قطر 2022، الذي تستضيفه الدوحة".
وتابعت القناة أن "الضغط على الجهاد الإسلامي يأتي أيضًا من اتجاه حماس نفسها، التي تطالب بعدم الرد عسكرياً من قطاع غزة بعد اغتيال قادة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، وتطالب الحركة أن يكون الرد من هناك".
ورفعت إسرائيل، الخميس، حالة التأهب في مدن غلاف غزة، وذلك في أعقاب اغتيال الجيش الإسرائيلي لقائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.
وقالت القناة "14" العبرية، إن: "الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في فرقة غزة عند الحدود مع قطاع غزة".
وأضافت القناة العبرية، "رفع حالة التأهب جاء نتيجة الوضع الأمني، في أعقاب استشهاد الشابين محمد السعدي ونعيم الزبيدي في جنين فجر الخميس".
وكانت قناة "كان" العبرية، ذكرت في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تشعر بالقلق من أن الفصائل في قطاع غزة قد تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، بعد اغتيال قياديين في الجهاد الإسلامي.