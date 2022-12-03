قناة عبرية: قطر تضغط على فصائل غزة لالتزام الهدوء حتى نهاية المونديال

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن "قطر تضغط على الفصائل الفلسطينية للحفاظ على حالة الهدوء في قطاع غزة حتى نهاية مونديال فيفا قطر 2022، الذي تستضيفه الدوحة".

وتابعت القناة أن "الضغط على الجهاد الإسلامي يأتي أيضًا من اتجاه حماس نفسها، التي تطالب بعدم الرد عسكرياً من قطاع غزة بعد اغتيال قادة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، وتطالب الحركة أن يكون الرد من هناك".