إسرائيل.. المحكمة العليا تقضي بوجوب تجنيد "الحريديم"

قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء بأنه يتعين على الحكومة تجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتزمتين دينيًا في الجيش.

وبحسب "رويترز"، من الراجح أن يحدث هذا القرار صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت قضية تجنيد المتزمتين دينيًا في إسرائيل المعروفين بـ"الحريديم" أثارت جدلًا واسعًا في إسرائيل، بما في ذلك الأوساط السياسية والعسكرية والشعبية.

وأدت القضية إلى زيادة حدة الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شركاءه في الائتلاف الحكومي، في وقت سابق، قائلاً إن الوقت ليس مناسبًا لتشريعات تعرّض الائتلاف للخطر.

كما صعّد جنود الاحتياط داخل الجيش الإسرائيلي من موقفهم الرافض لقانون إعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، بحسب تقارير إعلامية عبرية، وهو ما جاء عقب توجه الكنيست الإسرائيلي نحو استمرار إعفاء "الحريديم" من التجنيد في الجيش.