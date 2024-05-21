إعلام إسرائيلي: العملية العسكرية في جنين قد تستمر عدة أيام

وصباح الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "بدأت قوات الأمن حملة لإحباط ’الإرهاب’ في منطقة جنين حيث تم رصد إصابة عدد من المسلحين في المنطقة" وفق تعبيره ودون مزيد تفاصيل.

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية صباح الثلاثاء، أن "عدوانا إسرائيليا أسفر عن 7 شهداء و9 إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة خطيرة".

كما نقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن "من بين الشهداء طبيبا كان في طريقه للعمل، ومعلما، وطالب مدرسة".

وبين الشهود أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين، قبل أن تواجه اشتباكات مع نشطاء فلسطينيين".

وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، صعد المستوطنون اعتداءاتهم كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، ما أدى إجمالا إلى مقتل 513 فلسطينيا (بينهم قتلى جنين اليوم) منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.