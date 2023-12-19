هل يتوافق مجلس الأمن على موقف بشأن غزة؟

والأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتًا في مقابل معارضة 10 أصوات، وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء، لكن قراراتها غير ملزمة.

وبعد هذا التأييد الساحق، قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار جديدًا إلى مجلس الأمن، لكن نتائجه غير مؤكدة نظرًا إلى المفاوضات الصعبة التي ما زالت مستمرة.

وفيما دعت النسخة الأولى منه إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق"، فإن المسوّدة الجديدة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، تدعو إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول إنساني آمن ودون عوائق، وإلى تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".

وبينما تعارض إسرائيل، وحليفتها الولايات المتحدة، فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن تعريف توقف محتمل للحرب، مثل "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، هو في صلب انقسامات المجلس منذ أكثر من شهرين.

عدم تسمية حماس

ويطالب مشروع النص الجديد أيضًا أطراف النزاع بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في كل أنحاء قطاع غزة "برًا وبحرًا وجوًا"، ويدعو الأمين العام إلى إنشاء نظام لمراقبة المساعدات الإنسانية.

وفي رسالة بعث بها، الإثنين، إلى رئيس المجلس، واطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، يطرح أنطونيو غوتيريش 3 خيارات للسماح بتطبيق قرار، الـ15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الذي دعا إلى "فترات تهدئة" إنسانية لبضعة أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.