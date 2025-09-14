الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن طواقمها وإخلاء مقراتها

طالبت الأمم المتحدة، ميليشيا الحوثي في اليمن، بإطلاق سراح جميع العاملين الإنسانيين المحتجزين لديها، بصورة عاجلة، دون أي شروط.

وشددت المنظمة الأممية، على ضرورة إخلاء مكاتبها المقتحمة من قبل الحوثيين في أعقاب الهجوم الإسرائيلي آواخر شهر أغسطس/آب الماضي، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الميليشيا أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء.

وجاءت المطالبات الأممية، للحوثيين، في لقاء عقده الأحد، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، بمسؤول حوثي وصفته بـ"الرفيع" في صنعاء معني بالشؤون الإنسانية إسماعيل المتوكل.

ودعا هارنيس، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في اليمن، "إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين الإنسانيين، وإخلاء مكاتب الأمم المتحدة، وإعادة الأصول".

ونوه هارنيس، إلى أن "احترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، يُعدّان أساسيين لإيصال المساعدات الإنسانية".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدان بشده في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي، احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس/آب الماضي، بالإضافة إلى احتجاز موظفين آخرين جرى اعتقالهم في أوقات سابقة خلال هذا العام والأعوام السابقة.

كما ندّد المجلس الدولي، باقتحام الحوثيين لمقرات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بالقوة، والاستيلاء على الممتلكات، معتبرةً ذلك "انتهاكًا للقانون الدولي"، مشدّدًا على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وصون ممتلكاتها وحرمة مقراتها في كافة الأوقات.