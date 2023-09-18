مطالبات بإغلاق طريق في ليبيا بسبب انهيار خطير جراء الإعصار "دانيال"

تسبب الإعصار المدمر "دانيال" وما نتج عنه من فيضانات وسيول جارفة في تدمير العديد من الطرق والجسور في مختلف المدن التي ضربها الإعصار، ومنها درنة وشحات وغيرهما.

وعلى إثر ذلك، طالبت مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، بسرعة إغلاق طريق "شحات الآثار" وتقييد الحركة المرورية عليه، حفاظًا على الأرواح.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس مصلحة الطرق والجسور بالوزارة، عبدالحق العقاب، طالب عميد بلدية شحات ومدير الأمن بإغلاق طريق "شحات الآثار" وتقييد الحركة المرورية عليه.

وذكرت الوكالة أن التقارير الواردة من اللجنة الفنية المكلفة بحصر الأضرار أشارت إلى وجود أضرار كبيرة بشبكة الطرق العامة ومنها طريق "شحات الآثار" والانهيار الموجود فيه.

وأكد رئيس المصلحة أن هذه الخطوة جاءت حفاظًا على أرواح المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الحصر وصيانة الهبوطات بالطريق التي سببتها السيول والفيضانات التي تعرَّضت لها مدينة "شحات" وما جاورها.