مجلس الأمن يؤجل التصويت حول حرب غزة إلى الثلاثاء
أرجئ تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والذي كان مقررًا اليوم الإثنين، إلى يوم غد الثلاثاء؛ لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وطلبت دولة الإمارات العربية المتحدة التي طرحت مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف العمليات العسكرية للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.
وأحبطت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (فيتو) في الثامن من الشهر الجاري، مشروعا قدمته الإمارات للمجلس لوقف إطلاق النار في غزة.
ويشهد قطاع غزة حربا مدمرة منذ السابع من أكتوبر، وخلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.