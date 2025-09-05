ضمان سلامة الرهائن "مستحيل".. مسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون من اجتياح غزة

حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من عملية اجتياح غزة مؤكدين أنه "من المستحيل ضمان عدم تعرض الرهائن في مدينة غزة للأذى"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه سيواصل قصف الأهداف الجوية "المهمة" في مدينة غزة، التي تسمى "أهداف القوة"، خلال الأسبوع المقبل، قبل البدء بعمليات برية في المدينة.

وفي رسائل وجهت إلى القيادة السياسية وعائلات الرهائن، ذكر مسؤولون أمنيون أنه من المستحيل ضمان عدم تعرض الرهائن للأذى خلال عملية الجيش الإسرائيلي في غزة.

وقالت مصادر أمنية للهيئة: "لا نعلم كيف ستتعامل حماس مع الرهائن. ستستغرق العملية العسكرية عدة أشهر، ثلاثة أشهر على الأقل. لن تكون هناك خطوات سريعة ولا اختصارات. لا يمكن أن تكون قصيرة".

وأشارت الهيئة إلى أن حماس قد تعمد إلى نقل رهائن إلى المدينة للتأثير على النشاط العسكري فيها.