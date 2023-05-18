رياض سلامة: سأتنحى عن منصبي إذا صدر حكم ضدي

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الخميس، لتلفزيون الحدث إنه سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده، واعتبر أن "المسار القانوني ظالم" ولكنه مستعد له ومتعاون مع القضاء.

ويواجه سلامة وشقيقه ومساعدته تحقيقات فساد في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل، إذ يشتبه في أنهم استولوا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني.

ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اليوم الخميس حاكم مصرف لبنان (المركزي) رياض سلامة للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات احتيال.