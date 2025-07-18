اختطاف مدير الدفاع المدني في السويداء خلال إجلاء فريق أممي

أعلن معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا أحمد قريز، اليوم السبت، تعرض مدير مركز الدفاع المدني في السويداء حمزة العمارين للاختطاف.

وقال قريز، في تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، إن العمارين حاول الدخول إلى إحدى المناطق من أجل إجلاء أحدى فرق الأمم المتحدة.

وأضاف أنه "لا توجد معلومات عن حمزة بالمطلق ونحاول التواصل مع بعض الجهات التي يمكن أن تتوصل لمعلومات عنه".

وتابع :"نحاول الوصول لآخر الرسائل والمكالمات التي جرت بينه وبين الأمم المتحدة لكن لم نصل لنتيجة، وما زلنا نناشد ونتواصل مع بعض الجهات الدولية من أجل إنقاذ حمزة وتحييد العمال الإنسانيين في مثل هذه الظروف".

وأفاد الدفاع المدني السوري بأن فرقه "تواصل إجلاء عائلات من محافظة السويداء وتأمين وصولها إلى الجهات التي اختارتها أو إلى مراكز إيواء".

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن جهود غرفة عمليات الاستجابة الإنسانية الطارئة التي أنشأتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتوفير الحماية والمأوى للنازحين في ظل الظروف الراهنة".