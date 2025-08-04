ساعر: لا مكان لحماس في مستقبل غزة وعليها إلقاء السلاح

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن على حركة حماس أن تلقي سلاحها، ولا ينبغي أن يكون لها أي دور في مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط.

وأضاف ساعر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن حماس "تحاول فرض شروط من أجل البقاء في الحكم في غزة"، مبينا أن هذا مرفوض من حيث المبدأ.

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وكشف ساعر عن جهود أمريكية جارية لوضع تصور لليوم التالي للحرب في غزة، موضحاً أن تل أبيب تناقش هذه التصورات بشكل مكثف مع الإدارة الأمريكية، وخصوصاً ما يتصل بـ"الوضع الأمني في القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية".

وأكد ساعر أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء الحرب وإطلاق جميع المختطفين بأسرع وقت، لكنه أشار إلى أن هذا الهدف يتطلب ضغوطاً على حركة حماس، لا مكافأتها.

وانتقد ساعر مواقف بعض الدول الغربية، قائلاً إن "الخطوات التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا ودول أخرى، تمثل هدية مجانية لحماس"، محذراً من أن هذه الإجراءات "ستطيل أمد الحرب بدل أن تساهم في إنهائها".

وختم ساعر بالقول إن "على هذه الدول أن تدرك عواقب قراراتها"، مضيفاً أن دعم إسرائيل في معركتها ضد الإرهاب يجب أن يكون واضحاً وغير ملتبس، حسب تعبيره.