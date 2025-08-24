ضبط الحدود والمقاتلين الأجانب.. اجتماع أمني بين سوريا ولبنان

كشف تلفزيون "LBC" اللبناني عن عقد اجتماع أمني بين لبنان وسوريا برعاية سعودية، قبل نحو 3 أسابيع.

ووفق مصادر القناة، أتى الاجتماع استكمالًا للقاء الذي رعته السعودية أيضًا في مارس/آذار الماضي، وضم وزيري الدفاع في البلدين.

ولفتت المصادر إلى أن "الجانبين السوري واللبناني أعربا عن هواجسهما الأمنية، وتم الاتفاق على مواصلة البحث والتنسيق".

وبحسب التقرير، سيزور وفد أمني سوري لبنان خلال الفترة المقبلة؛ لاستكمال البحث في كيفية التعاون لتبديد الهواجس الأمنية لدى الطرفين.

وأضاف أنه "شارك في الاجتماع عن الجانب اللبناني مدير المخابرات طوني قهوجي، وتركزت المطالب اللبنانية على ضرورة منع من يُعرفون بالمقاتلين الأجانب في سوريا من التواجد قرب الحدود اللبنانية، إضافة إلى مطالب أخرى لها علاقة بضبط الحدود ومنع التهريب وترسيمها ووضع المساجين السوريين".

وأشار إلى أن "الجانب اللبناني ينطلق في محادثاته من أن هناك واقعًا في سوريا يفرض علينا التعامل معه، وأن قنوات هذا التعامل فُتحت حاليًا، لا سيما بعد الجهد السعودي المبذول في هذا الإطار".

وفي مارس/آذار الماضي، اتفق وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسي، خلال لقائهما في السعودية، على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، والتنسيق بينهما للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

واجتمع وزيرا دفاع البلدين في مدينة جدة، بحضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تلبية لدعوة من الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وفق ما أوردت "واس" حينها.

ووقّع أبو قصرة ومنسي خلال الاجتماع اتفاقًا أكدا فيه الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، لا سيما فيما قد يطرأ على الحدود بينهما.