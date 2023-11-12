مسؤول طبي لـ"إرم نيوز": حديثو الولادة في غزة على شفا الموت
حذَّر رئيس قسم الحضانة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، وسام شلتوت، من وفاة مئات الأطفال حديثي الولادة بقطاع غزة، جراء نقص المعدات والأجهزة الطبية المنقذة للحياة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.
وقال شلتوت لـ"إرم نيوز"، إن "مئات الأطفال حديثي الولادة بقطاع غزة يواجهون خطر الموت، بسبب قلة الأدوية والمعدات الطبية"، مشيرًا إلى أن أقسام الحضانة بالمستشفيات التي لا تزال تعمل تواجه ضغطًا شديدًا.
وأضاف شلتوت، أن "حضانة مستشفى شهداء الأقصى تحتوي على 8 أماكن مخصصة للأطفال، وهي الآن ليست كافية لاستيعاب الأعداد التي تصل للمستشفى بعد نزوح أهالي شمال القطاع".
وأكد أن المواد الموجودة الآن غير كافية لإنقاذ حياة حديثي الولادة، كما أن توقف المستشفيات في غزة يعني وفاة جميع المواليد الذين يعتمدون على التنفس الصناعي.
وبين رئيس قسم الحضانة في مستشفى شهداء الأقصى، أن الحرب زادت من نسبة الولادات المبكرة، وضاعفت معاناة الطواقم الطبية.
وطالب شلتوت بتوفير الأجهزة المناسبة، والأدوية اللازمة للتعامل مع حديثي الولادة، كما حذر من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي يشكل خطرًا على المواليد.
وناشد المسؤول الطبي، العالم بالتدخل من أجل إنقاذ الأطفال، داعيًا "المؤسسات الدولية عمل كل ما يلزم من أجل إنقاذ الأطفال وتحديدًا شريحة المولودين حديثًا".
ووفقًا لتقرير أصدره المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن أضرار الحرب أتت على نحو نصف مليون طفل بين قتيل وجريح ونازح في غزة، في حين هناك 50 ألف امرأة حامل في القطاع، ويبلغ معدل حالات الولادة نحو 150 مولودًا يوميًّا.
وشدَّدت إسرائيل من حصارها على قطاع غزة غداة بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء، وحظرت دخول الوقود، ولا تسمح إلا بدخول كميات قليلة من الغذاء والدواء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.