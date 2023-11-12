مسؤول طبي لـ"إرم نيوز": حديثو الولادة في غزة على شفا الموت

حذَّر رئيس قسم الحضانة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، وسام شلتوت، من وفاة مئات الأطفال حديثي الولادة بقطاع غزة، جراء نقص المعدات والأجهزة الطبية المنقذة للحياة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

وقال شلتوت لـ"إرم نيوز"، إن "مئات الأطفال حديثي الولادة بقطاع غزة يواجهون خطر الموت، بسبب قلة الأدوية والمعدات الطبية"، مشيرًا إلى أن أقسام الحضانة بالمستشفيات التي لا تزال تعمل تواجه ضغطًا شديدًا.

وأضاف شلتوت، أن "حضانة مستشفى شهداء الأقصى تحتوي على 8 أماكن مخصصة للأطفال، وهي الآن ليست كافية لاستيعاب الأعداد التي تصل للمستشفى بعد نزوح أهالي شمال القطاع".