مقتل قيادي كبير في "الجهاد الإسلامي" إثر ضربة إسرائيلية على غزة

وتأتي عملية الاغتيال الجديدة بعد عمليات أخرى مماثلة نفذها الجيش الإسرائيلي طوال الأيام الماضية، حيث استهدفت قيادات عسكرية بارزة في المجلس العسكري التابع لـ"الجهاد الإسلامي" أبرزها مسؤول الوحدة الصاروخية علي غالي، ونائبه أحمد أبو دقة، وعضوا المجلس العسكري خليل البهتيمي، وجهاد غانم، وكذلك طارق عز الدين.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن غارة استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، مما أوقع قتيلين وإصابات بين المتواجدين في هذه الشقة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحسني هو بديل خليل البهتيمي الذي كان مسؤولاً بارزاً في الوحدة الصاروخية في "سرايا القدس" شمال قطاع غزة، وتم اغتياله في بداية العملية العسكرية الحالية.

وبحسب قناة "كان" العبرية، ستجري القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية تقييماً آخر للوضع، وسيعقد بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ومسؤولين استشارة هاتفية، في ظل استمرار التصعيد، وتزامناً مع الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو (973) صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية منذ ظهر أمس الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 33، وأكثر من 111 مصاباً بجراح مختلفة.