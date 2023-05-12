مقتل قيادي كبير في "الجهاد الإسلامي" إثر ضربة إسرائيلية على غزة
قال مسؤول في حركة "الجهاد الإسلامي" إن قيادياً كبيراً في الحركة قُتل في أحدث ضربة جوية إسرائيلية، والتي استهدفت شقة في قطاع غزة اليوم الجمعة، الأمر الذي أكده متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن القيادي القتيل يُدعى إياد الحسني، وهو عضو المجلس العسكري لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وسادس عضو في المجلس تقتله إسرائيل هذا الأسبوع.
وقُتل مساعد الحسني أيضاً في الضربة الجوية الإسرائيلية.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، اغتيال قيادي بارز في "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، في اليوم الرابع على التوالي لعملية "السهم الواقي" العسكرية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر "تويتر"، إنه "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على مسؤول ملف العمليات في تنظيم (الجهاد الاسلامي) إياد الحسني في شقة بغزة".
وأضاف أدرعي: "كان الحسني تولى المنصب كبديل لخليل البهتيمي الذي تم القضاء عليه في اليوم الأول من عملية السهم الواقي".
وتأتي عملية الاغتيال الجديدة بعد عمليات أخرى مماثلة نفذها الجيش الإسرائيلي طوال الأيام الماضية، حيث استهدفت قيادات عسكرية بارزة في المجلس العسكري التابع لـ"الجهاد الإسلامي" أبرزها مسؤول الوحدة الصاروخية علي غالي، ونائبه أحمد أبو دقة، وعضوا المجلس العسكري خليل البهتيمي، وجهاد غانم، وكذلك طارق عز الدين.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن غارة استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، مما أوقع قتيلين وإصابات بين المتواجدين في هذه الشقة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحسني هو بديل خليل البهتيمي الذي كان مسؤولاً بارزاً في الوحدة الصاروخية في "سرايا القدس" شمال قطاع غزة، وتم اغتياله في بداية العملية العسكرية الحالية.
وبحسب قناة "كان" العبرية، ستجري القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية تقييماً آخر للوضع، وسيعقد بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ومسؤولين استشارة هاتفية، في ظل استمرار التصعيد، وتزامناً مع الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو (973) صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية منذ ظهر أمس الأربعاء.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 33، وأكثر من 111 مصاباً بجراح مختلفة.