عودة جزئية لقسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بغزة

وحذَّر أبو صفية، من أن استمرار قطع الإمدادات الطبية عن المستشفى يُنذر بكارثة إنسانية حقيقية ستؤدي إلى وفاة الكثير من الأطفال لا سيما في ظل البيئة غير الصحية، التي يعيشون بها في مراكز الإيواء وخيام النزوح ومع البرد الشديد، وانتقال العدوى الفيروسية إليهم بسبب حالة الاكتظاظ.

ونوه إلى أنه تلقى وعود من عدة جهات أممية بإدخال شاحنات وقود وشاحنات مساعدات ومستلزمات طبية إلى المستشفى لتقديم خدمة علاجية كاملة للأطفال، وهو ما لم يحدث، مطالبًا بتنفيذ تلك الوعود على وجه السرعة لإنقاذ حياة آلاف الأطفال.

وعكات صحية متتالية

وقالت سيدة تُدعى آمنة زقوت من مخيم جباليا، وهي أم لطفل مريض، يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، إنه "منذ بداية الحرب وطفلي يتعرض لوعكات صحية متتالية أفقدته الكثير من وزنه، فقد أصيب بنزلة معوية حادة إلى جانب إصابته بالتهاب بالشعب الهوائية".

وأضافت لـ"إرم نيوز"، أنه مع شدة القصف بمخيم جباليا والمنازل المحيطة بمنزلنا اضطررنا للنزوح إلى أحد مراكز الإيواء بالمخيم، والجلوس داخل خيمة إلى جانب المئات من الخيام بالمكان، والذي يفتقد إلى أدنى مستويات النظافة والحياة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بنزلة معوية حادة سببت له إسهالًا شديدًا وقيئًا مستمرًا.

وأشارت زقوت إلى أن ذلك "تزامن مع حصار مستشفى كمال عدوان، وعدم مقدرتنا على الوصول إليه لعلاج طفلي، واضطررت، حينها، إلى علاجه بشكل شخصي، والاعتماد على الرضاعة الطبيعية، ولذلك تأخر شفاؤه لأسبوعين فقد فيهما 3 كيلوغرامات من وزنه".

ومضت قائلة: "جئت قبل يومين إلى المستشفى عندما علمت أنه أُعيد تشغيله، لعلاج طفلي من التهاب الشعب الهوائية، الذي أصيب به نتيجة عدوى فيروسية، وقام الأطباء والممرضون في المستشفى بإعطائه بعض الأدوية اللازمة، الأمر الذي أشعرني بالأمان بعض الشيء".