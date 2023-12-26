قصف أميركي على 3 مواقع للمليشيات المسلحة في العراق

وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أمريكية في العراق وسوريا شنّتها الميليشيات، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله وجماعات أخرى على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".

من جهتها، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريين واتسون في بيان، إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح، أحدهم حالته خطرة.

وهذا الهجوم هو واحد من أكثر من 100 هجوم استهدفت القوات الأمريكية في سوريا والعراق منذ منتصف أكتوبر.

الضربات بتوجيهات بايدن

وأضافت واتسون في بيانها أنّه تمّ إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي استهدف العسكريين الأمريكين والذي تمّ تنفيذه بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أنّ بايدن أمر بشنّ هذه الضربات الانتقامية بعدما تباحث بشأنها مع أوستن ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي.

وأوضح البيان أنّ "الأولوية القصوى" للرئيس بايدن هي "حماية العسكريين الأمريكيين من الأذى"، مشيرة إلى أنّ "الولايات المتّحدة ستتحرك في الوقت والطريقة اللتين نختارهما إذا ما استمرّت هذه الهجمات".