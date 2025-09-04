logo
توضيح أردني بشأن اجتياز جنود إسرائيليين حدود المملكة

جنود إسرائيليون بالقرب من السياج ​​مع الأردنالمصدر: فلاش 90
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 8:41 م

نقلت قناة "المملكة" الأردنية عن مصدر مطلع توضيحات بشأن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول اجتياز جنود إسرائيليين الحدود الأردنية.

وقال المصدر للقناة إن "هذا الحدث الأمني الحدودي وقع في 27 آب الماضي، إذ اجتاز 8 جنود الحدود الأردنية لمسافة قصيرة؛ مما اضطر قوات حرس الحدود الأردنية بموجبها إلى توقيفهم جميعًا، وفق ما نقلت مجموعة الراية الإعلامية".

وأشار المصدر إلى أنه "وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية، التي أظهرت تخطيهم الحدود بالخطأ، تم الإفراج عنهم وتسليمهم للجانب  الإسرائيلي وفقاً لاتفاقية الحدود الأمنية بين الطرفين".

 

