نتنياهو: ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب مع استئناف القتال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حركة حماس، لم توافق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة، وإن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وأشار مكتب نتنياهو في بيان إلى أن حركة حماس لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.