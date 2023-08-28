مباحثات فلسطينية - سعودية حول أوجه التعاون بين البلدين

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن سفير المملكة لدى الأردن، السفير المعين غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، التقى في مكتبه بالسفارة في عمّان، الأحد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومسؤولين فلسطينيين آخرين.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وفقاً لـ"واس".

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس"، إنه التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية، السفير المعين غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة في عمّان اليوم"

وأضاف الشيخ، أنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي حضرا اللقاء معه.

وفي 12آب/ أغسطس الجاري، عينت السعودية سفيرها لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أول سفير لها لدى فلسطين غير مقيم في القدس.