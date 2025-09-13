روبيو: الدعم الأمريكي لإسرائيل لن يتغير بعد هجوم الدوحة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت أن الاختلاف بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر "لن يغير" الدعم الأمريكي لإسرائيل، التي سيزورها الأحد.

وقال روبيو إن العديد من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن واشنطن حذرت هذه الدول من احتمال رد فعل إسرائيلي على هذه الخطوة.

وقال روبيو لصحفيين قبل انطلاقه في رحلته إلى إسرائيل، إن جزءاً مما يحدث بشأن المستوطنات يأتي كرد إسرائيلي على اعتراف دول بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن "الرئيس دونالد ترامب يريد الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة وتحييد خطر حماس لنمضي للخطوة الموالية" وفق تعبيره.

وبشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قال روبيو، إن إدارة ترامب لم تكن راضية بما حدث.

وأشار روبيو إلى أنه سيلتقي بالإسرائيليين لمناقشة مستقبل الوضع في المنطقة، موضحاً أنه سيحصل على فهم أفضل بكثير لخططهم، وفق تعبيره.