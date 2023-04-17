بينهم روسيان.. مجموعة من الأجانب محاصرون في كنيسة بالخرطوم

أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الإثنين، بأن سيدة روسية مع طفلها محاصرة في كنيسة بالعاصمة السودانية الخرطوم رفقة 15 شخصًا.

وأضافت الوكالة أن من بين المحاصرين يونانيين وإثيوبيين وسودانيين.

ونقلت الوكالة أن المحاصرين "يملكون طعاما يكفي لبضعة أيام فقط للبقاء على قيد الحياة، لكنهم يفتقدون الماء والكهرباء".

كما أكد المحاصرون أن "طلقات الرصاص تسمع بشكل واضح ومن الخطر الاقتراب من النوافذ".

وأفادت السفارة الروسية في السودان بأنها "على تواصل مع المواطنين الروس، وعلى علم بوجود مواطنة روسية مع طفلها محاصرة في إحدى كنائس الخرطوم".