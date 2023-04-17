بينهم روسيان.. مجموعة من الأجانب محاصرون في كنيسة بالخرطوم
أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الإثنين، بأن سيدة روسية مع طفلها محاصرة في كنيسة بالعاصمة السودانية الخرطوم رفقة 15 شخصًا.
وأضافت الوكالة أن من بين المحاصرين يونانيين وإثيوبيين وسودانيين.
ونقلت الوكالة أن المحاصرين "يملكون طعاما يكفي لبضعة أيام فقط للبقاء على قيد الحياة، لكنهم يفتقدون الماء والكهرباء".
كما أكد المحاصرون أن "طلقات الرصاص تسمع بشكل واضح ومن الخطر الاقتراب من النوافذ".
وأفادت السفارة الروسية في السودان بأنها "على تواصل مع المواطنين الروس، وعلى علم بوجود مواطنة روسية مع طفلها محاصرة في إحدى كنائس الخرطوم".
وأضافت السفارة في بيانها: "لسوء الحظ.. لا يزال الوضع متوترا في العاصمة السودانية.. يعد التنقل في المدينة أكثر خطورة من البقاء في المنازل أو غيرها من المباني المحمية.. في أقرب وقت ممكن سنقوم بإجلاء المواطنين الروس إلى أماكن إقامتهم الدائمة أو إلى مبنى السفارة".
ويدور قتال عنيف في السودان لليوم الثالث بين الجيش وقوات الدعم السريع، وعلى عكس أجزاء أخرى من البلاد، فإن العاصمة الخرطوم ليست معتادة على الحرب، وهذه المرة الأولى التي يشهد فيها السكان مثل هذه الاشتباكات.