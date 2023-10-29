توتر في جنوب لبنان.. وقنابل إسرائيلية تشعل مزيدًا من الحرائق

وأوضح البيان أنه تم استهداف أجهزة استشعار في موقع "مسكافعام" الإسرائيلي المقابل لبلدة العديسة، ومستوطنة زرعيت، وأشار البيان إلى أنه "تم تحقيق إصابات مباشرة فيها".

الجيش الإسرائيلي طلب من سكان مستوطنة "مسكافعام" التزام الملاجئ، إثر "الحدث الأمني".

بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة العديسة، إضافة إلى عمليات تمشيط انطلاقًا من موقع العباد باتجاه المناطق المحاذية في بلدتي حولا ومركبا.

وفي القطاع الغربي، ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة في الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما درج عليه طيلة الفترة الماضية، بهدف إحراق المساحات الحرجية، لكشف عمليات تسلل محتملة.