انقطاع الإنترنت والاتصالات مجددا في قطاع غزة

قطعت إسرائيل، مساء الأحد، خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، وفق ما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتيل".

وقالت الشركة في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية، والتي تمت إعادة وصلها سابقاً، للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".