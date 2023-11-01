مراكز الإيواء في غزة.. وجهة الباحثين عن الأمان في دوامة الحرب

تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في نزوح أكثر من مليون فلسطيني يمثلون نحو نصف سكان القطاع، خاصة بعد أمر الإخلاء القسري الذي أطلقه الجيش لسكان مدينة غزة وشمالها.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا لسكان مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أيام من بدء الحرب، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بالتوجه لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، واستجاب مئات الآلاف بحثًا عن الأمن.

وبينما وجد عدد قليل فرصة للنزوح عند أقارب لهم في منازل اكتظت بالسكان، لجأ آخرون للسكن في مراكز للإيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفتحت المؤسسة الأممية أبواب 220 مؤسسة تابعة لها ما بين مدارس ومقار مختلفة وحولتها إلى مراكز إيواء في ظروف بالغة السوء، حيث تفوق أعداد المقيمين في هذه المدارس طاقتها الاستيعابية بكثير.

كما تفتقر مراكز الإيواء المؤقتة لخدمات مثل الصرف الصحي الذي يستوعب هذه الأعداد الكبيرة، وكذلك المياه المخصصة للشرب والمرافق المهمة، مثل دورات المياه، وغيرها.