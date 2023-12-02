غالانت يشرف على قصف غزة من الجو
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أشرف الليلة الماضية على عملية قصف مناطق متعددة في قطاع غزة من الجو.
وقال غالانت، في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية: "خلال الليل زرت مركز القيادة الجوية، إذ وافقت على الخطط العملياتية لجيش الدفاع.
وأضاف غالانت: "لقد رأينا جميعا أهمية هذه الهجمات، لقد شاهدها الإسرائيليون وشعرت بها حماس في غزة".
وأكد غالانت أنه شاهد الضربات الجوية التي وصفها بـ"القوية" من داخل مروحية هجومية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.
وتابع: "كما قلت منذ اليوم الأول للحرب أكرر الآن، حماس لا تفهم سوى القوة، سنواصل ضرب حماس حتى نحقق أهداف الحرب، وأبرزها تدمير هذه الحركة، وإزالة قدراتها الحاكمة والعسكرية وإعادة المحتجزين إلى ديارهم، وسنواصل متابعة هذه المهمة حتى ننجح ونخرج فائزين بالحرب".