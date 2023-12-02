غالانت يشرف على قصف غزة من الجو

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أشرف الليلة الماضية على عملية قصف مناطق متعددة في قطاع غزة من الجو.

وقال غالانت، في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية: "خلال الليل زرت مركز القيادة الجوية، إذ وافقت على الخطط العملياتية لجيش الدفاع.