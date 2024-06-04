الأمم المتحدة: معايير قانون الحرب انتهكت "بوحشية" في غزة
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن أعراف ومعايير قانون الحرب انتهكت "بوحشية" في قطاع غزة.
وفي تصريحات أدلى بها من ماليزيا، رحب تورك باتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، واصفًا الوضع في غزة بأنه "أكثر من كارثي".
ودعا تورك إلى وضع حد لـ"سفك الدماء غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة"، معتبرًا أن مقتل أكثر من 500 فلسطيني هناك منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "غير منطقي".
وأوضح "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يومًا بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق، ومن غير المنطقي إطلاقًا أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".