الأمم المتحدة: معايير قانون الحرب انتهكت "بوحشية" في غزة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن أعراف ومعايير قانون الحرب انتهكت "بوحشية" في قطاع غزة.

وفي تصريحات أدلى بها من ماليزيا، رحب تورك باتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، واصفًا الوضع في غزة بأنه "أكثر من كارثي".