بلينكن: العدد اليومي للقتلى في غزة مرتفع للغاية
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل "بلا أساس"، لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين في غزة مرتفع للغاية.
وقال بلينكن إن "أمريكا تعتقد أن دعوى جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تصرف العالم عن الجهود المهمة من أجل السلام والأمن"
كما أشار بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، إلى اتفاق على خطة تتولى بموجبها الأمم المتحدة مهمة تقييم في غزة، وقال إن بلاده ترفض أي مقترحات تتبنى فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع.
ودعا بلينكن السلطة الفلسطينية إلى "إصلاح نفسها"، مشيرًا إلى أن العديد من دول المنطقة مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة لكن في ظل وجود مسار واضح للدولة الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة إتاحة فرصة عودة الفلسطينيين إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.