علقت أعمالها في اليمن.. منظمة دولية تندد بمقتل أحد موظفيها داخل سجن حوثي

علقت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية في اليمن، اليوم الخميس، عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، نتيجة مقتل أحد موظفيها في سجون الميليشيات بصنعاء، بعد نحو شهرين من اختطافه قسرًا.

ودعا مكتب المنظمة البريطانية في اليمن، في بيان رسمي، إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري، بعد تأكيد وفاة مدير قسم الأمن والسلامة لدى المنظمة في اليمن، هشام الحكيمي، أثناء احتجازه.

وأكد البيان أن الحكيمي "اعتقل في التاسع من شهر سبتمبر/أيلول، خارج أوقات عمله في المنظمة. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل عائلته والممثلين القانونيين وفريق منظمة رعاية الأطفال، لم يتمكن أحد من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه بأكملها".

وأشار البيان إلى عدم وجود أي اتهامات أو إجراءات قانونية من قبل "السلطات"، أي الحوثيين، أو تقديم أسباب لاحتجازه في صنعاء.

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، ستقوم منظمة رعاية الأطفال بتعليق عملياتها في شمال اليمن بأثر فوري".