أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، خلال جلسة خاصة لتأدية اليمين في قاعة عبدالله السالم.

ونص اليمين الذي يأتي عملًا بالمادة 60 من الدستور الكويتي، "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

واستنادا إلى المادة 60 من الدستور "يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين".

والسبت الماضي نادى مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد.