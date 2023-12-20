أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، خلال جلسة خاصة لتأدية اليمين في قاعة عبدالله السالم.
ونص اليمين الذي يأتي عملًا بالمادة 60 من الدستور الكويتي، "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
واستنادا إلى المادة 60 من الدستور "يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين".
والسبت الماضي نادى مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد.
يعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
واستذكر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، خلال كلمة ألقاها في الجلسة، "بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن سمو الأمير الراحل من أجل شعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين".
وقال أمير الكويت إنه من الضروري مراجعة واقع الكويت الحالي خاصة على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية.
وأضاف في أول خطاب له بعد أداء اليمين "لم نلمس تغيير أو تصحيح المسار".
وشدد أمير الكويت، على الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية، مشيرا إلى أهمية المحاسبة في إطار القانون عن الأعمال والتقصير في مصالح المواطنين.