مؤشرات على هدنة جديدة في غزة.. ما ملامحها وجدواها؟

بدأ تحرك دولي جديد للتوصل لتهدئة في قطاع غزة تتضمن إطلاق دفعة جديدة من الرهائن في ظل تباين مواقف إسرائيل وحركة حماس حول هذه الهدنة، والثمن المطلوب دفعه لإنجاز هذه التهدئة وشكل التفاوض حول تنفيذها.

وبينما تطالب حماس بأن يسبق التفاوض حول صفقة تبادل جديدة توقف كامل للحرب في غزة، ترفض إسرائيل مثل هذا الطرح، رغم مؤشرات كشفها مسؤولون إسرائيليون عبر وسائل إعلام إسرائيلية عن استعداد تل أبيب للتنازل من أجل الوصول لصفقة جديدة.

يشير المحلل السياسي والمستشار السابق بالخارجية الأمريكية حازم الغبرا، إلى أن مشكلة الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة هي أن كل طرف من الأطراف يفسر هذه الهدنة بشكل مختلف".

وقال لـ"إرم نيوز" إن "الطرف الإسرائيلي لديه تصور أنه في نهاية العملية العسكرية لن يكون هناك حماس، وسيتم إنهاء الحركة ولكن كيف سيصل لهذه النتيجة ولهذا الهدف، هذا غير واضح، وهناك تململ أمريكي من هذه القضية".