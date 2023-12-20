مؤشرات على هدنة جديدة في غزة.. ما ملامحها وجدواها؟
بدأ تحرك دولي جديد للتوصل لتهدئة في قطاع غزة تتضمن إطلاق دفعة جديدة من الرهائن في ظل تباين مواقف إسرائيل وحركة حماس حول هذه الهدنة، والثمن المطلوب دفعه لإنجاز هذه التهدئة وشكل التفاوض حول تنفيذها.
وبينما تطالب حماس بأن يسبق التفاوض حول صفقة تبادل جديدة توقف كامل للحرب في غزة، ترفض إسرائيل مثل هذا الطرح، رغم مؤشرات كشفها مسؤولون إسرائيليون عبر وسائل إعلام إسرائيلية عن استعداد تل أبيب للتنازل من أجل الوصول لصفقة جديدة.
يشير المحلل السياسي والمستشار السابق بالخارجية الأمريكية حازم الغبرا، إلى أن مشكلة الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة هي أن كل طرف من الأطراف يفسر هذه الهدنة بشكل مختلف".
وقال لـ"إرم نيوز" إن "الطرف الإسرائيلي لديه تصور أنه في نهاية العملية العسكرية لن يكون هناك حماس، وسيتم إنهاء الحركة ولكن كيف سيصل لهذه النتيجة ولهذا الهدف، هذا غير واضح، وهناك تململ أمريكي من هذه القضية".
وأضاف أن "أطرافًا أخرى تدعو للعودة بالزمن بعض الشيء، لأنه في السابق كانت حماس تقوم ببعض العمليات العسكرية مثل إطلاق الصواريخ وترد إسرائيل بضربات بغزة وتنتهي القصة، وبعض الأطراف تريد العودة لهذه المعادلة، خاصة أن العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت بضرر بالغ لقدرات حماس وتضررت منها الحركة بشكل كبير عسكريًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا".
وأوضح أن "هذا غير مقبول من الداخل الإسرائيلي ومن قبل الحكومة الإسرائيلية التي تريد ألّا يقع عليها اللوم بعدم استطاعتها تحرير رهائن، وتقديم شيء واضح وملموس على الأرض يتعلق بإنهاء حماس".
وأضاف "الحكومة الإسرائيلية ليست واضحة في خطتها بشأن التعامل مع الحرب، والولايات المتحدة تقول إنها ستحمي إسرائيل في الجبهة الشمالية وستتأكد بأنه لن يكون هناك توسع في الحرب وأن إيران لن تدخل على الخط، وتعمل الخزانة الأمريكية للسيطرة بعض الشيء على المنابع المالية لحماس، ما يشير إلى أن لدى واشنطن خطة واضحة بعكس الحكومة الإسرائيلية".
وقال الغبرا، إن "إعادة الرهائن أمر أساسي بالنسبة لإسرائيل وواشنطن لا يمكن تجاوزه لكن الموضوع أكبر من ذلك، هناك طلب أمريكي لإنهاء حماس".
وأوضح أن "العمل في منطقة مثل غزة يشابه العمل الأمريكي، كأهداف على الأقل في أفغانستان والعراق، وهناك شقان له: الأول يتعلق بمكافحة الإرهاب ويرتبط مباشرة بالعمليات العسكرية، وهناك جزء أصعب هو إعادة بناء المجتمع، وإذا أرادت إسرائيل إنهاء حماس فعليها أن تقوم بالهدفين معًا".
وقال إن "الطرف الإسرائيلي يركز على العمليات العسكرية، وليس لديه أي تصور أو خطة ملموسة للتعامل مع التغيير المجتمعي في غزة نحو سلام دائم، وهذه مشكلة كبرى ليس لدى الطرف الإسرائيلي أي تصور لها".
وشدد على ضرورة أن يكون هناك اتفاق واضح بين جميع الأطراف حول أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية، مضيفًا أن "بقاء الوضع مختلاً في الشرق الأوسط يمنح الأطراف السيئة في المنطقة فرصة للربح، وهذا ما تفهمه الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "عدم وجود خطة واتفاق دولي حول إنهاء حماس ومرحلة ما بعدها، يطيل الحرب وبالنتيجة يطيل معاناة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لأنه ليس هناك طرف رابح والكل يخسر، وهذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد".
وفي السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي إياد جودة أن إسرائيل وحماس رفعتا سقف الوصول لهدنة جديدة وحتى إنهاء الحرب، ما يعني احتمالًا ضئيلًا للتوصل لاتفاق حول هدنة جديدة، ويعقد مهمة الوسطاء.
وقال لـ"إرم نيوز" إن "حماس تؤكد أن التفاوض حول الرهائن لن يكون قبل إنهاء الحرب، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به إسرائيل في الوقت الراهن لأنه سيعني سقوط الحكومة الإسرائيلية على الفور".
وأضاف أن "إسرائيل بالمقابل تبحث عن مكاسب جديدة متعلقة بالإفراج عن عدد جديد من الرهائن وتقديم مقابل ذلك تنازلات تتعلق بزيادة المساعدات وتحسين الوضع الإنساني استجابة لضغوط دولية في هذا الاتجاه، دون تقديم تنازلات جوهرية تتعلق بالتقدم نحو إنهاء الحرب".
وأوضح أن "التباين الكبير في ما يراه الطرفان مصلحة في التهدئة سيجعل الوصول إليها في غاية الصعوبة، ويحتاج من الوسطاء البحث عن مخارج تلبي الحد الأقصى من مطالب الجانبين وبما يصل لنقاط مشتركة".
وقال إن "زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى القاهرة، تشير إلى أن هناك مقترحات تحتاج للبحث على أعلى مستوى للوصول للتهدئة بعد استعصاء إيجاد حلول عبر فرق التفاوض"، مستبعدًا أن تفضي التهدئة في حال الوصول إليها لوقف شامل لإطلاق النار ونهاية للحرب.
وأضاف "مصلحة إسرائيل في الهدنة إضافة لتحرير عدد من الرهائن، هي تخفيف الضغط العالمي المطالب بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وحماس لها مصلحة في ترتيب بعض الأوراق بعد التقدم الإسرائيلي في مناطق خانيونس وجباليا شمال قطاع غزة".