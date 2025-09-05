تركيا ترد على اتهامات بتورطها في محاولة اغتيال بن غفير

شددت تركيا، الخميس، على رفضها تقارير إسرائيلية تضمنت اتهامات لأنقرة بالتورط في محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير.

ووصف "مركز مكافحة التضليل" التابع للرئاسة التركية، في بيان له، الاتهامات الإسرائيلية بأنها "حملة تضليل متعمدة".

وأكد المركز أن "المتورطين في القضية صرحوا بوضوح بعدم وجود أي صلة لهم بتركيا، وهي حقيقة أكدها مسؤولو الصليب الأحمر".

واعتبرت أنقرة أن الهدف من هذه التقارير هو "تضليل الرأي العام الدولي والإضرار بسياسة تركيا تجاه فلسطين".

وشدد البيان على أن "القضية المذكورة تناقلتها الصحافة الإسرائيلية على أنها تطور جديد بينما هي في الواقع حادثة قديمة".

وأعلن جهاز "الشاباك"، الأربعاء، أنه تم بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، خلال الأسابيع الأخيرة اعتقال خلية من نشطاء حماس في الخليل، يُشتبه بأنها عملت بتوجيه من قيادة حماس في تركيا، بهدف تنفيذ عملية اغتيال ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.