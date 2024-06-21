إسرائيل تقترح بديلاً عن زيارة الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين

كشف تقرير عبري عن اعتزام الحكومة الإسرائيلية إنشاء بديل لزيارات الصليب الأحمر الدولي إلى المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن السلطات الإسرائيلية أبلغت محكمة العدل العليا حول مقترحها الجديد بشأن الزيارات التي توقفت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت أنها علمت من مصادرها أن "أحد الخيارات هو تعويض زيارات وفود الصليب الأحمر بزيارات لوفود تضم قاضيا ودبلوماسيين أجانب".

وبينت أن هذا الخيار ينص على أن "يتكفل القاضي والدبلوماسيون بالمهام التي كان يقوم بها الصليب الأحمر كطرف خارجي له الحق في الدخول إلى مراكز الاحتجاز، وقبول شكاوى المعتقلين المعنيين، وإرسال المعلومات عنهم".